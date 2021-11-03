Правительство утвердило новые правила о секретности и гостайне
Кабмин РФ утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, относящихся к государственной тайне, к различным степеням секретности, сообщает RT со ссылкой на интернет-портал правовой информации.
Степень секретности таких сведений должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен российской безопасности, если сведения распространятся.
Постановление вступит в силу 1 января 2022 года.
В октябре Федеральная служба безопасности утвердила перечень не содержащих государственную тайну данных, которые запрещено передавать за границу.
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