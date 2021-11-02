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Татарстан стал одним из лидеров по развитию сектора НКО в России

22:19, 02.11.2021
Татарстан стал одним из лидеров по развитию сектора НКО в России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Москва, Вологодская область и Татарстан стали лидерами по уровню и качеству развития некоммерческого сектора в субъектах Российской Федерации в 2021 году. Исследование подготовили Общественная палата России и агентство «РАЭКС-Аналитика» регионального рейтинга третьего сектора «Регион-НКО — 2021».

За год республика опустилась на одно место. В рейтинге, составленном на основе экономической значимости некоммерческого сектора в регионе, на первых местах Москва, Татарстан и Нижегородская область. А в в рейтинге значимости региональных общественных палат республика заняла 3-е место после Ульяновской и Челябинской областей, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в рейтинге социально-экономического развития среди муниципалитетов Татарстана Казань заняла 5-е место.

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