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Казань заняла пятое место по Татарстану в рейтинге по экономическому развитию

08:17, 02.11.2021
Казань заняла пятое место по Татарстану в рейтинге по экономическому развитию
Фото: realnoevremya.ru

В рейтинге социально-экономического развития среди муниципалитетов Татарстана Казань заняла пятое место.

Тройку лидеров составили Лаишевский, Альметьевский и Нижнекамский районы. На четвертую позицию вернулся Тукаевской район, который по итогам 2020 года опускался на пятое место. Второй крупный город Татарстана — Набережные Челны — на восьмом месте.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце тройка лидеров оставалась такой же.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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