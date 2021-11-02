Казань заняла пятое место по Татарстану в рейтинге по экономическому развитию

В рейтинге социально-экономического развития среди муниципалитетов Татарстана Казань заняла пятое место.



Тройку лидеров составили Лаишевский, Альметьевский и Нижнекамский районы. На четвертую позицию вернулся Тукаевской район, который по итогам 2020 года опускался на пятое место. Второй крупный город Татарстана — Набережные Челны — на восьмом месте.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце тройка лидеров оставалась такой же.

Маргарита Головатенко