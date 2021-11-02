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В Татарстане создадут рабочую группу по кадровому обеспечению промышленности и торговли

09:39, 02.11.2021
В Татарстане создадут рабочую группу по кадровому обеспечению промышленности и торговли
Фото: realnoevremya.ru

Кабмин Татарстана распорядился создать рабочую группу по вопросам кадрового обеспечения отраслей промышленности и торговли в республике, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Группа создается для выработки предложений по обеспечению предприятий кадрами. Она будет формировать предложения после анализа ситуации в сфере кадрового обеспечения. Организационное обеспечение деятельности группы возложено на Минпромторг РТ.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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