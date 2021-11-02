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Эксперты выяснили, сколько татарстанцев копят на образование детей

08:58, 02.11.2021
Эксперты выяснили, сколько татарстанцев копят на образование детей
Фото: realnoevremya.ru

18% жителей Татарстана уже оформили или планируют оформить НСЖ для образования своих детей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитиков холдинга «Ромир».

Однако столько же жителей третьей столицы России не планируют дополнительных затрат на эти цели.

В целом на образование детей копят 56% россиян, 77% при этом считают, что обязательно столкнутся с теми или иными тратами — оплатой обучения в вузе, затратами на репетиторов.

Фото: realnoevremya.ru
Маргарита Головатенко
ОбществоОбразованиеЭкономикаФинансы Татарстан

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