В Челнах суд вынес повторный приговор за смертельное ранение

Суд повторно вынес приговор челнинцу Александру Занину, в 2018 году смертельно ранившему молодого человека около рестоклуба, сообщает пресс-служба челнинского горсуда.



При первом рассмотрении дела Занина приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима. В этот раз он получил 17 лет лишения свободы.

22 декабря 2018 года в тамбуре рестоклуба «DumBalla» между Заниным и потерпевшими возник конфликт, который перерос в драку. Мужчин разняли, но после этого Занин вернулся с острым предметом в руках и нанес каждому из пострадавших удар в область жизненно важных органов, и это привело к смерти одного из них. Другому вовремя оказали медпомощь, его удалось спасти.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко