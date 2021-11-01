Дмитрий Квартальнов о победе над «Авангардом»: «Это ответная реакция ребят на поражения»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итог победной домашней игры с «Авангардом» (2:1). Специалист заявил, что победа над омской командой — ответ на неудачное выступление в Челябинске и Магнитогорске на прошлой неделе.

«Это ответная реакция ребят. И Тимур Билялов здорово сыграл сегодня, это такой ответ. В прошлой игре после пары неудачных бросков мы заменили его, а сегодня он нам помог победить, держал нас в игре.

Мы понимали, с кем играем, это очень серьёзная команда. Любые победы дают нам психологическое преимущество. Даже восстанавливаешься после них быстрее. Хотя сегодня грань была тонкая, можно было и свалиться, — сказал Квартальнов