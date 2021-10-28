«Северный поток — 2» готов поставлять на европейский рынок 55 млрд куб. м газа в год

Новый газопровод «Северный поток — 2», строительство которого завершилось в сентябре, готов поставлять газ в Европу в объеме 55 млрд куб. м в год. Об этом сообщил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

В текущем году «Газпром» поставил в Европу дополнительно 11 млрд куб. м газа, уточнил он.

Фото: angi.ru

Согласно прогнозу ФСЭГ (Форум стран — экспортеров газа), доля газа в мировом энергобалансе вырастет с 23% до 27% к 2050 году. Зубков отметил, что природный газ будет востребован еще много лет, передает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова начать поставки по «Северному потоку — 2» на следующий день после получения разрешения от европейского регулятора. Во вторник Минэкономики ФРГ направило в регулятор Германии свое заключение по сертификации газопровода.



Татьяна Леухина