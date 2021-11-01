Власти Москвы хотят отказаться от трудовых мигрантов на стройках
Власти Москвы готовят план решения нехватки кадров на стройках. Документ содержит отказ от труда мигрантов. Об этом заявил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в столице продолжают расти масштабы работ по программе реновации, а вместе с тем увеличивается и нехватка рабочих и инженеров. В общей сложности дефицит кадров оценили в 40%. Причем многие работающие на стройках мигранты разъехались по родным странам в период пандемии коронавируса.
Бочкарев отмечает и изменения в заработных предложениях для трудовых мигрантов. Раньше они получали порядка 30 тысяч рублей, сейчас уже 50—60 тысяч рублей. Однако приезжие уже не готовы работать и за более высокую зарплату.
Теперь в столице готовят план мероприятий, согласно которым строительство на объектах Москвы обойдется без трудовых мигрантов. Вице-мэр уверен, что в процессе строительства нужно задействовать в три раза меньше рабочих, чем сейчас, пишет РБК.
Сегодня глава Следкома России Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную регистрацию для трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.
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