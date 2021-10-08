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Банк России отозвал лицензию у московского «Орбанка»

08:54, 08.10.2021
Банк России отозвал лицензию у московского «Орбанка»
Фото: cbr.ru

Банк России отозвал лицензию у московского «Орбанка». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение об отзыве лицензии было принято из-за нарушений федеральных законов, нормативных актов ЦБ РФ, из-за чего в течение года регулятор неоднократно применял к банку меры. Также «Орбанк» допускал нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщается на сайте ЦБ РФ.

По величине активов банк занимал 289-е место в банковской системе Российской Федерации.

В сентябре Банк России аннулировал лицензию небанковской кредитной организации «Финчер».

    Ольга Шагиева
    ЭкономикаБанки

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