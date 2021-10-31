Bloomberg: США, Индия и Япония встревожены заявлением Путина о возможном повышении цен на нефть

Предупреждение президента России Владимира Путина о возможном росте цен на нефть до ста долларов за баррель встревожило США, Индию, Японию и другие державы. Такое мнение выразили авторы статьи, опубликованной в Bloomberg.

Авторы считают, что после такого заявления страны-потребители стали оказывать сильное дипломатическое давление на ОПЕК+ для увеличения темпов добычи ископаемого.

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4 ноября альянс планирует собраться для обсуждений по пересмотру политики. Сейчас ОПЕК+ увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно.

Недавно глава «Росгеологии» рассказал, на сколько хватит нефти в России. По его мнению, опасений в плане истощения нефтяных запасов страны пока быть не должно.

Диана Жиленкова