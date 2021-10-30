В Челнах житель дома, в котором недавно взорвался газ, собирался продавать квартиру

Дом в Набережных Челнах, где недавно взорвался газ, посетил мэр города Наиль Магдеев. Он рассказал, что компания Татинвестгражданпроект оценит техническое состояния дома, после чего будет принято решение по подъезду. Об этом сообщают в исполкоме автограда.

В это время в главе города обратился один из жильцов дома. Он рассказал, что незадолго до трагедии вернулся домой из Крыма и хотел продавать квартиру. Но ввиду случившегося это не представляется возможным. Челнинец пояснил, что вся его дальнейшая судьба завязана на выручке от продажи жилья.

Фото: Сергей Афанасьев

Магдеев заявил, что ситуация будет оценена, в том числе и финансовое состояние жильца. Возможная помощь будет оказана, передают «Челнинские известия».

Несколько дней назад в городе объявили сбор средств для пострадавших в результате взрыва газа жильцов. Для сбора средств открыли расчетный счет №40703810400494000169.

Диана Жиленкова