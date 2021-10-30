Полицейские Татарстана задержали подозреваемых в грабеже

В Татарстане полицейские задержали молодых людей, которые связали охранника, похитили его автомобиль и три мотоцикла из зеленодольского парка. В общей сложности ущерб оценили в 458 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РТ.

Сотрудники ведомства выяснили, что 66-летний охранник парка ночью услышал шум, похожий на взрыв петарды. После этого к нему подошли молодые люди, завели в помещение и усадили на стул, связали скотчем. Преступники отобрали у него ключи от помещений администрации, машины и телефон. Через некоторое время пенсионеру удалось освободиться и он обратился в полицию.

Фото: 16.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Злоумышленниками оказались жители Казани 1992, 1994, 1996 г.р. и житель г. Зеленодольска 1996 г.р.

Вчера в ведомстве сообщали о задержании пьяного водителя автомобиля Geely, который сбил 75-летнюю женщину-пешехода, после чего скрылся. Пенсионерка получила смертельные травмы.

Диана Жиленкова