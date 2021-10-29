В Бугульме задержали пьяного виновника двух ДТП, одно из которых смертельное

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В Бугульме сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя автомобиля Geely, который сбил 75-летнюю женщину-пешехода, после чего скрылся. Пенсионерка получила смертельные травмы, сообщает МВД по РТ.



Инспекторы задержали водителя, когда он наехал на другой автомобиль. За рулем оказался 40-летний неработающий житель Бугульмы. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Полицейские обнаружили на нижней части капота следы крови. По этому факту проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За пьяное вождение в России могут ввести уголовную ответственность. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил ведомствам до 1 ноября представить предложения по введению уголовной ответственности для водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Маргарита Головатенко