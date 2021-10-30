В России установлен новый суточный антирекорд по количеству заражений COVID-19

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 40 251 случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд. Всего заболевших по стране выявили 8 472 797 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



По данным на 30 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 28 909 человек, всего выздоровевших — 7 331 424 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 1 160 россиян, всего от инфекции скончались 237 380 человек.

Фото: realnoevremya.ru

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Диана Жиленкова