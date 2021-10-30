Американский эсминец зашел в Черное море
В Черное море зашел эсминец США «Портер», сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.
За ним следят силы и средства Черноморского флота.
О том, что ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter ВМС США направился в Черное море, вчера сообщил Шестой флот ВМС США.
— USS Porter начал следование в северном направлении, в Черное море, для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе, — говорилось в сообщении.
В последний раз зарубежный эсминец входил в акваторию Черного моря в конце июня.Происшествия
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