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Американский эсминец зашел в Черное море

11:10, 30.10.2021
Американский эсминец зашел в Черное море
Фото: ru.wikipedia.org

В Черное море зашел эсминец США «Портер», сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.

За ним следят силы и средства Черноморского флота.

О том, что ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter ВМС США направился в Черное море, вчера сообщил Шестой флот ВМС США.

— USS Porter начал следование в северном направлении, в Черное море, для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе, — говорилось в сообщении.

В последний раз зарубежный эсминец входил в акваторию Черного моря в конце июня.

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