Американский эсминец зашел в Черное море

В Черное море зашел эсминец США «Портер», сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны России.

За ним следят силы и средства Черноморского флота.



О том, что ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter ВМС США направился в Черное море, вчера сообщил Шестой флот ВМС США.

— USS Porter начал следование в северном направлении, в Черное море, для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе, — говорилось в сообщении.

В последний раз зарубежный эсминец входил в акваторию Черного моря в конце июня.