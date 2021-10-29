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В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки

17:58, 29.10.2021
В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки
Фото: pixabay.com

В Казани вечером вновь образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено в центре города: в Щербаковском переулке, на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Бурхана Шахиди, Ершова, Вишневского, Достоевского.

Также пробки образовались на улицах Аделя Кутуя, на проспекте Победы, на улице Космонавтов, Рихарда Зорге. Заторы наблюдаются на улицах Копылова, Ленинградской, Петра Витера, Павлюхина.

Вчера в Казани были 8-балльные пробки.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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