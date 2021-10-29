В Казани в пятницу вечером образовались 8-балльные пробки
В Казани вечером вновь образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено в центре города: в Щербаковском переулке, на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Бурхана Шахиди, Ершова, Вишневского, Достоевского.
Также пробки образовались на улицах Аделя Кутуя, на проспекте Победы, на улице Космонавтов, Рихарда Зорге. Заторы наблюдаются на улицах Копылова, Ленинградской, Петра Витера, Павлюхина.
Вчера в Казани были 8-балльные пробки.
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