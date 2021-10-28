В Казани вечером образовались 8-балльные пробки
В Казани вечером вновь образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено в центре города: в Щербаковском переулке, на улицах Марселя Салимжанова, Лево-Булачной, Пушкина, Бурхана Шахиди, Ершова, Вишневского, Достоевского.
Также пробки образовались на улицах Аделя Кутуя, на проспекте Победы, на улице Космонавтов, Рихарда Зорге, Родины. Заторы наблюдаются на улицах Болотникова, Васильченко, Тэцевской, Копылова, Ленинградской.ОбществоАвтоБизнесТранспорт Татарстан
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