Суд лишил казанца прав на управление маломерным судном — мужчина состоял на наркологическом учете

Фото: Максим Платонов

Татарским транспортным прокурором в суд направлено административное исковое заявление о лишении права управления маломерным судном жителя Казани, состоящего на наркологическом учете.

Иск обусловлен нахождением казанца под наблюдением у врача-нарколога с диагнозом, входящим в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: Максим Платонов

Кировский районный суд Казани требования искового заявления удовлетворил и лишил местного жителя права управления маломерным судном. Постановление суда в законную силу не вступило.