Суд лишил казанца прав на управление маломерным судном — мужчина состоял на наркологическом учете
Татарским транспортным прокурором в суд направлено административное исковое заявление о лишении права управления маломерным судном жителя Казани, состоящего на наркологическом учете.
Иск обусловлен нахождением казанца под наблюдением у врача-нарколога с диагнозом, входящим в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Кировский районный суд Казани требования искового заявления удовлетворил и лишил местного жителя права управления маломерным судном. Постановление суда в законную силу не вступило.Общество Татарстан
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