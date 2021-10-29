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Суд лишил казанца прав на управление маломерным судном — мужчина состоял на наркологическом учете

19:16, 29.10.2021
Суд лишил казанца прав на управление маломерным судном — мужчина состоял на наркологическом учете
Фото: Максим Платонов

Татарским транспортным прокурором в суд направлено административное исковое заявление о лишении права управления маломерным судном жителя Казани, состоящего на наркологическом учете.

Иск обусловлен нахождением казанца под наблюдением у врача-нарколога с диагнозом, входящим в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: Максим Платонов

Кировский районный суд Казани требования искового заявления удовлетворил и лишил местного жителя права управления маломерным судном. Постановление суда в законную силу не вступило.

Общество Татарстан

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