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Более 190 млн рублей выделят на благоустройство территорий Татарстана

13:07, 29.10.2021
Более 190 млн рублей выделят на благоустройство территорий Татарстана
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Главстрой Татарстана объявил тендер на благоустройство республиканских территорий. Начальная цена договора — 190,9 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет. Работы необходимо выполнить до 31 июня 2022 года по следующим адресам:

  • г. Казань, ул. К. Маркса, д. 71а — 74,3 млн рублей,
  • г. Казань, пр. Хусаина Ямашева — 94,4 млн рублей,
  • Тетюшский муниципальный район, д. Долгая Поляна, ул. Солнечная — 22 млн рублей.
Фото: Максим Платонов (архив)

В число работ входят замена тротуаров, газонов, посадка деревьев, установка наружных сетей электроснабжения и др. Заявки принимаются до 8 ноября. Электронный аукцион состоится на следующий день.

В прошлом месяце ведомство вновь объявило тендер на строительство в Казани подземного пешеходного перехода через ул. Хусаина Мавлютова. Предыдущий по жалобе отменила Федеральная антимонопольная служба.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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