Более 190 млн рублей выделят на благоустройство территорий Татарстана
Главстрой Татарстана объявил тендер на благоустройство республиканских территорий. Начальная цена договора — 190,9 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет. Работы необходимо выполнить до 31 июня 2022 года по следующим адресам:
- г. Казань, ул. К. Маркса, д. 71а — 74,3 млн рублей,
- г. Казань, пр. Хусаина Ямашева — 94,4 млн рублей,
- Тетюшский муниципальный район, д. Долгая Поляна, ул. Солнечная — 22 млн рублей.
В число работ входят замена тротуаров, газонов, посадка деревьев, установка наружных сетей электроснабжения и др. Заявки принимаются до 8 ноября. Электронный аукцион состоится на следующий день.
В прошлом месяце ведомство вновь объявило тендер на строительство в Казани подземного пешеходного перехода через ул. Хусаина Мавлютова. Предыдущий по жалобе отменила Федеральная антимонопольная служба.
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