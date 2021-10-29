Россияне считают введение нерабочих дней нужной, но неэффективной мерой

Жители России считают введение нерабочих дней нужной, но неэффективной мерой. Такие данные представил на своем сайте ВЦИОМ после проведенного на тему нерабочих дней опроса.

Согласно опросам чуть больше половины россиян (53%) считают, что ввести нерабочие дни было нужно. 40% опрошенных не видят в этом необходимости. 7% затруднились с ответом. По результатам оказалось, что женщины больше мужчин поддерживают эту инициативу (58% против 48%). Однако 50% полагают, что данная мера не решит проблему.

Большинство россиян планируют провести эти дни дома (72%). 25% будут работать, 9% поедут на дачу, 2% — в другие регионы РФ, 1% — в другие населенные пункты своего региона.

На взгляд опрошенных, для улучшения эпидемиологической ситуации стоит усилить пропаганду вакцинации и сделать ее обязательной, повысить уровень медицины, усилить масочный режим, ввести ограничения и закрыть границы между регионами.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее ВЦИОМ проводил опрос на тему эффективности прививок. 61% опрошенных посчитал, что прививки защищают от инфекций.



Дарья Акимова