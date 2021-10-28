В Набережных Челнах построят микрорайон по принципу «Двор без парковок»

В Набережных Челнах за проспектом Яшьлек планируют построить микрорайон по принципу «Двор без парковок». Активное строительство жилого комплекса площадью более 40 гектаров начнется в ближайшие годы. Застройщиками выступают компании «Домкор» и «Камастрой-НЧ».



Жилой комплекс «Новые просторы» будет построен так, чтобы водители не могли оставлять на ночь автомобили у подъезда. Вместо этого для жильцов оборудуют специальные парковочные места. Территория дворов станет более безопасной: риск, что ребенок выбежит под колеса проезжающей машины, будет сведен к минимуму, сообщают «Челнинские известия».

Фото: Гуландам Фатхуллина

Кроме того, во дворах расширят основные зоны для отдыха — игровые, спортивные площадки и др. Также дворы будут оборудованы камерами видеонаблюдения на территории и по периметру.

Специальные парковочные места продолжают оборудовать и в Казани. Сегодня в исполкоме сообщили о создании восьми новых парковок в разных точках города.



Диана Жиленкова