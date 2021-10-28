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В Казани выставлены на продажу объекты муниципальной собственности

11:10, 28.10.2021
В Казани выставлены на продажу объекты муниципальной собственности
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани выставлены на продажу 14 объектов муниципальной собственности. Об этом говорится в сборнике документов мэрии города, вышедшем сегодня.

Объекты находятся в Вахитовском, Ново-Савиновском, Московском, Приволжском и Кировском районах города. В основном они продаются частями, например помещения первых или вторых этажей. Здание по адресу Баумана, 78 продается полностью вместе с земельным участком. По данным 2ГИС, в нем находится кафе-бар.

Фото: Максим Платонов

Недавно в Казани продавался доходный дом середины девятнадцатого века, расположенный на улице Баумана. Его оценили почти в 200 млн рублей. Здание расположено напротив колокольни Богоявленского собора.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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