В Казани выставлены на продажу объекты муниципальной собственности

В Казани выставлены на продажу 14 объектов муниципальной собственности. Об этом говорится в сборнике документов мэрии города, вышедшем сегодня.



Объекты находятся в Вахитовском, Ново-Савиновском, Московском, Приволжском и Кировском районах города. В основном они продаются частями, например помещения первых или вторых этажей. Здание по адресу Баумана, 78 продается полностью вместе с земельным участком. По данным 2ГИС, в нем находится кафе-бар.

Фото: Максим Платонов

Недавно в Казани продавался доходный дом середины девятнадцатого века, расположенный на улице Баумана. Его оценили почти в 200 млн рублей. Здание расположено напротив колокольни Богоявленского собора.



Дарья Акимова