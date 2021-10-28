В Агрызе вынесли приговор машинисту катка, который насмерть сбил пенсионерку

Фото: прокуратура РТ

Суд признал виновным 43-летнего жителя Агрызского района Татарстана в смертельном наезде на пенсионерку катком, обвинение поддержала прокуратура района, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил, что 17 мая машинист выполнял работы по укладке асфальта на проезжей части улицы Ленина в селе Салауши Агрызского района. Он не убедился в отсутствии людей в зоне его действия и приступил к движению задним ходом без подачи звукового сигнала. Так, он наехал на пенсионерку, которая скончалась на месте от полученных телесных повреждений.

Подсудимый признал свою вину. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор в законную силу не вступил.

Недавно в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Казани по статье о причинении смерти по неосторожности.

Маргарита Головатенко