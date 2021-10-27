Татарстанца заподозрили в смертельном наезде на женщину по неосторожности

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Казани по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Как полагает следствие, все произошло 26 октября на территории животноводческого комплекса в Алексеевском районе. Рабочие получили задание перевезти в хранилище тюки с соломой. Водитель трактора «Беларус», на котором должна была производиться транспортировка, ушел выполнять другое задание.

В его отсутствие сел за руль скотник, который не имел прав на управление спецтехникой. Он подцепил тюк с соломой и повез его в хранилище. При этом тюком он закрыл обзор и во время движения следил за дорогой, высовываясь из кабины. Так он наехал на 53-летнюю работницу, в результате чего она скончалась на месте.

Фото: Следком

Подозреваемый полностью признал причастность к преступлению. Выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Недавно следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Казани по статье о причинении смерти по неосторожности — следствие считает, что он не справился с управлением, в результате чего автомобиль, в котором находился его приятель, оказался затоплен.

Маргарита Головатенко