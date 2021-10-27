В Казани образовались 7-балльные пробки
В Казани в среду вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы образовались на улицах Павлюхина, Технической, Гвардейской, Николая Ершова, Лево-Булачной. Также движение затруднено на улицах Тэцевской, Петра Витера, Ленинградской.
Пробки наблюдаются на Мамадышском тракте, улицах Маршала Чуйкова, Рихарда Зорге, на проспекте Победы.АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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