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В Казани образовались 7-балльные пробки

17:42, 27.10.2021
В Казани образовались 7-балльные пробки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в среду вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Павлюхина, Технической, Гвардейской, Николая Ершова, Лево-Булачной. Также движение затруднено на улицах Тэцевской, Петра Витера, Ленинградской.

Пробки наблюдаются на Мамадышском тракте, улицах Маршала Чуйкова, Рихарда Зорге, на проспекте Победы.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан

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