Константина Хабенского назначили новым худруком МХТ Чехова

Фото: ru.wikipedia.org / Elena Ringo

Актера, режиссера театра и кино Константина Хабенского назначили новым художественным руководителем МХТ имени Чехова, об этом сообщили в Минкультуры РФ.

Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию.

В Минкультуры поблагодарили Женовача за проделанную работу и сообщили, что с уважением относятся к его решению. Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.

Также в Министерстве выразили уверенность в том, что Константин Хабенский обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить труппу и вывести театр на новый уровень: «Он много лет трудится в МХТ им. А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности».

Маргарита Головатенко