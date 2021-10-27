Верховный суд РТ рассмотрит дело ОПС вора в законе Джамбульского

Фото: скриншот видео МВД

Сегодня МВД Татарстана объявило о завершении расследования по делу десяти организаторов и участников преступного сообщества, обвиняемых в мошенничествах с квартирами и вымогательствах миллионов у предпринимателей Чистополя под угрозой насилия и уничтожения имущества.



В составе лидеров ОПС на скамью подсудимых отправится «вор в законе» Рашид Хачатрян, он же Рашид Джамбульский, Оренбугский, Карабахский. Его также обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном обороте оружия. Вину Хачатрян не признает.

По версии следователей ГСУ МВД Татарстана, именно Джамбульскому чистопольские авторитеты из числа участников ОПС отвозили большую часть преступных доходов.

Напомним, сам Джамбульский считает свое дело заказным.