В Казани запустили telegram-бот о вакцинации

Фото: мэрия Казани

В Казани заработал telegram-бот о вакцинации. Его запустили мэрия Казани и Управление здравоохранения города, сообщает мэрия.



С помощью чат-бота можно узнать о наличии определенной вакцины в пунктах вакцинации города и количестве доз в каждом пункте.

Количество доз указывается по состоянию на 8.00 каждого дня. Информация о количестве вакцин в каждом пункте обновляется каждое утро.

Фото: realnoevremya.ru

О разработке telegram-бота стало известно накануне.

Маргарита Головатенко