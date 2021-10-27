В Казани запустили telegram-бот о вакцинации
В Казани заработал telegram-бот о вакцинации. Его запустили мэрия Казани и Управление здравоохранения города, сообщает мэрия.
С помощью чат-бота можно узнать о наличии определенной вакцины в пунктах вакцинации города и количестве доз в каждом пункте.
Количество доз указывается по состоянию на 8.00 каждого дня. Информация о количестве вакцин в каждом пункте обновляется каждое утро.
О разработке telegram-бота стало известно накануне.
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