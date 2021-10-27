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В Казани запустили telegram-бот о вакцинации

09:26, 27.10.2021
В Казани запустили telegram-бот о вакцинации
Фото: мэрия Казани

В Казани заработал telegram-бот о вакцинации. Его запустили мэрия Казани и Управление здравоохранения города, сообщает мэрия.

С помощью чат-бота можно узнать о наличии определенной вакцины в пунктах вакцинации города и количестве доз в каждом пункте.

Количество доз указывается по состоянию на 8.00 каждого дня. Информация о количестве вакцин в каждом пункте обновляется каждое утро.

Фото: realnoevremya.ru

О разработке telegram-бота стало известно накануне.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВластьТехнологии Татарстан

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