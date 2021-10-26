В Казани закрывается МФЦ на Ямашева, 22

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани принято решение закрыть офис МФЦ на ул. Ямашева,22. В последние две недели численность посетителей в нем, пришедших за получением QR-кода и подтверждением записи в ЕСИА, одновременно достигала 300-400 человек.

В связи с такой нагрузкой руководство республиканского МФЦ приняло решение открыть новый МФЦ на ул. Чистопольская, 5, площадь которого составляет 1,75 тыс. кв. метров, а численность сотрудников увеличена до 50 человек.

Свою работу новый офис начнет уже с 1 ноября, хотя по графику должен был открыться только в январе 2022 года, отметила сегодня на брифинге директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ Ленара Музафарова.



Фото: Илья Репин (архив)

Она также предупредила, что с 28 по 30 октября офис на Ямашева,22 будет работать только на выдачу документов, приема посетителей вестись не будет. Те, кто в эти дни не сможет прийти за документами, смогут их получить в новом офисе на Чистопольской, 5. Дополнительную информацию жители Казани могут получить по номеру кол-центра МФЦ — 222-06-20.

Кроме того МФЦ объявил набор сотрудников во все республиканские офисы в связи с нехваткой кадров и возросшей нагрузкой. На работу готовы принять студентов старших курсов вузов.

Ангелина Панченко