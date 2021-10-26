Опрос: более половины финнов считают Россию военной угрозой

60% жителей Финляндии полагают, что Россия представляет военную угрозу для их страны. Таковы итоги опроса, проведенного финским Аналитическим центром деловой жизни (EVA), сообщает «РИА Новости».

Также, по информации аналитиков, жители Финляндии в целом стали негативнее относиться к России. Руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто утверждает, что финны внимательно следят за событиями в России.

Опрос проходил в марте-апреле и охватил более 2 тыс. жителей Финляндии в возрасте от 18 до 79 лет. Погрешность — 23%.



Алексей Нечаев