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Опрос: более половины финнов считают Россию военной угрозой

11:30, 26.10.2021
Опрос: более половины финнов считают Россию военной угрозой
Фото: pixabay.com

60% жителей Финляндии полагают, что Россия представляет военную угрозу для их страны. Таковы итоги опроса, проведенного финским Аналитическим центром деловой жизни (EVA), сообщает «РИА Новости».

Также, по информации аналитиков, жители Финляндии в целом стали негативнее относиться к России. Руководитель отдела исследований Eva Илкки Хаависто утверждает, что финны внимательно следят за событиями в России.

Опрос проходил в марте-апреле и охватил более 2 тыс. жителей Финляндии в возрасте от 18 до 79 лет. Погрешность — 23%.

Алексей Нечаев
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