Банки России запустят перечисления за границу по номеру телефона

Российские банки запустят перечисление денежных средств по номеру телефона за границу. Об этом сообщают «Известия».

Пока речь идет о странах СНГ. Такую возможность в октябре 2021 года уже запустил банк «Тинькофф». В 2022 году подобную функцию готовятся ввести «Юнистрим», МКБ и «Дом.рф». Также эта операция доступна клиентам Сбербанка.

У «Тинькофф» лимит за одну операцию составляет 150 тысяч рублей, в месяц — не больше 1 млн. Деньги можно перевести в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Через Сбербанк можно отправить средства в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан. Комиссия — один процент от суммы перевода, минимум — 30 рублей, а максимум — одна тысяча.

Фото: pixabay.com

В конце октября у банков появится возможность подключить карты «Мир» к Google Pay. Предполагается, что новый сервис даст импульс развитию бесконтактных операций и повысит популярность национального платежного инструмента.





Дарья Акимова