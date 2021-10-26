В Казани откроется новый офис МФЦ на 50 окон приема

Фото: Татьяна Демина

1 ноября в столице Татарстана откроется новый офис МФЦ на 50 окон приема. За один день пункт может обслужить тысячу казанцев.

Новый многофункциональный центр расположится по адресу: ул. Чистопольская, 5. Изначально открытие было запланировано на январь 2022 года, однако дату перенесли на несколько месяцев раньше и-за высокого спроса на получение QR-кодов.

Фото: Татьяна Демина

В прошлом месяце стало известно, что расширение МФЦ на Чистопольской обойдется вболее чем в 100 миллионов рублей. В стоимость включено приобретение оборудования с мебелью — диванами разных размеров, защитными перегородками, столами, стульями, шкафами. Площадь нового офиса составляет 1725 кв. м.

Диана Жиленкова