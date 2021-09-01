Расширение МФЦ на Чистопольской в Казани обойдется более чем в 100 миллионов

Фото: Татьяна Демина

На месте уже есть рабочие

Как стало известно «Реальному времени», чуть больше 112 миллионов рублей потратят на капитальный ремонт помещения в доме №5 по улице Чистопольской в Казани для размещения там офиса многофункционального центра. В стоимость включено и приобретение оборудования с мебелью — диванами разных размеров, защитными перегородками, столами, стульями, шкафами.

Новый офис площадью 1725 кв. м расположится на втором этаже. Внутри проведут перепланировку и внутреннюю отделку помещений, заменят наружные окна, двери и витражи. На главном фасаде предусмотрена подъемная платформа для доступа маломобильных групп населения в помещение МФЦ.

Новый офис площадью 1725 кв. м расположится на втором этаже

Судя по планировке, большую часть площади МФЦ, а именно 565 кв. м, займет операционный зал. Под зоны «Информация» и «Ожидание» выделено чуть более 200 кв. м. Остальную площадь займут детский уголок, бэк-офис, зона выдачи паспортов и фото, комната матери и ребенка, туалеты, кухня, гардероб, служебные помещения, несколько call-центров и так далее.

Корреспондент издания побывал на месте. По его словам, здесь уже есть немногочисленные рабочие. Рядом с офисом лежат стройматериалы, одно из окон отсутствует. В самом помещении будущего офиса работы пока не ведутся.

Рядом с офисом лежат стройматериалы, одно из окон отсутствует

«Реальному времени» не удалось связаться с пресс-службой МФЦ и узнать сроки открытия офиса.

Участок, где появится новый офис МФЦ, относится к зонам с повышенным трафиком населения — в пешей доступности от него есть и станция метро «Козья слобода», и ТРК «Тандем», и Казанский государственный энергетический университет. А популярным местом это здание в свое время сделал мультибрендовый магазин спортивной одежды «Мегаполис», который был точкой притяжения для богатой молодежи. Сейчас он закрыт, вместо него с другой стороны появился магазин молодежной одежды Freestyle.

Сейчас здание наполнено разными учреждениями: на первом этаже, под МФЦ, располагаются Ак Барс Банк, ВТБ, Сбербанк, слева — Центр недвижимости и гастробар «Хочу и буду», справа — «Казанские ведомости».

Сейчас здание наполнено разными учреждениями

Задача — снять нагрузку с близлежащих МФЦ

О планах открыть МФЦ на улице Чистопольской впервые стало известно еще в июне 2019 года — директор МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова анонсировала новый офис как самый большой в республике. Открытие должно было состояться еще в 2020 году, но его перенесли на следующий из-за распространения коронавируса.

Офис в районе станции метро «Козья слобода», по словам Музафаровой, рассчитан на 50 окон приема и должен снять часть нагрузки с вечно переполненных ближайших офисов на проспекте Ямашева и улице Гагарина. Он сможет принимать до 1500 человек в день.

Офис в районе станции метро «Козья слобода», по словам Музафаровой, рассчитан на 50 окон приема

Сейчас в Татарстане есть 60 офисов МФЦ, в том числе 13 в Казани. Во многих районах Татарстана действуют и территориально обособленные структурные подразделения. В целом они оказывают больше 250 различных услуг, из последних — со 2 сентября начинается прием заявлений на получение разрешений на добычу пушных животных в общедоступных охотничьих угодьях.

За 2020 год МФЦ Татарстана оказали более 5,226 млн услуг — на 351 тыс. больше, чем в 2019-м. И если раньше люди обычно приходили в офис «Мои документы» за одной услугой, то сейчас стремятся за один заход получить сразу несколько.

1 / 8 Татьяна Демина

Татьяна Демина

Татьяна Демина

Татьяна Демина

Татьяна Демина

Татьяна Демина

Татьяна Демина

Татьяна Демина

Дарья Пинегина