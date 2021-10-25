Жилец дома в Челнах, где взорвался газ, рассказал о пенсионере, которого считают виновником ЧП

Фото: Сергей Афанасьев

Жилец дома в Набережных Челнах, где сегодня взорвался газ, рассказал «Реальному времени» о пенсионере, которого считают виновником ЧП.

— Сосед как сосед. Сказать, что что-то такое серьезное [происходило] — не знаю даже...», — сказал он.

Как выяснило «Реальное время», в квартире пенсионера Владимира Рочева, в которой, предположительно, и произошел взрыв газа, перекрыли газ за неуплату и поставили заглушку. Мужчина страдает алкоголизмом, стоял на учете в наркодиспансере.

По некоторым данным, мужчина мог самовольно пользоваться газом, передает корреспондент «Реального времени».