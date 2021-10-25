Магдеев: В 53-ем комплексе был аналогичный случай взрыва газа

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев напомнил, что аналогичный случай со взрывом газа произошел в 2016 году. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с места событий.

Фото: realnoevremya.ru

10 июля 2016 года произошел взрыв газового баллона в доме №28 в 53 комплексе. После «хлопка» произошел пожар, из здания эвакуировали 104 человека. Было установлено, что причиной взрыва стала утечка газа в квартире 41.