В Сети появились кадры с моментом взрыва в челнинской пятиэтажке

В Сети появились кадры с моментом взрыва в челнинской пятиэтажке. Видео опубликовал telegram-канал.

Очевидец рассказал «Реальному времени», что пошел за своим ребенком в школу №37 — взрыва тот испугался и буквально запрыгнул на шею.

Как сообщает наш корреспондент, под завалами находятся еще три ребенка. Спасатели, чтобы добраться до ребенка, пилят дерево, так как оно мешает.