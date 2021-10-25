В Сети появились кадры с моментом взрыва в челнинской пятиэтажке
В Сети появились кадры с моментом взрыва в челнинской пятиэтажке. Видео опубликовал telegram-канал.
Очевидец рассказал «Реальному времени», что пошел за своим ребенком в школу №37 — взрыва тот испугался и буквально запрыгнул на шею.
Как сообщает наш корреспондент, под завалами находятся еще три ребенка. Спасатели, чтобы добраться до ребенка, пилят дерево, так как оно мешает.Происшествия Татарстан
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