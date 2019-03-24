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Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

07:44, 24.03.2019
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Фото: vk.com/nataliaoreiro

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро попросила у президента РФ Владимира Путина российский паспорт, сообщает ТАСС.

Такое заявление она сделала во время эфира передачи «Вечерний Ургант». Орейро призналась, что была в стране около 15 раз и является «самой русской из иностранцев».

— Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я, — попросила Наталья Орейро.

Она подчеркнула, что является более русской, чем Жерар Депардье, который в январе 2013 года получил российский паспорт по указу президента.

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