Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро попросила у президента РФ Владимира Путина российский паспорт, сообщает ТАСС.

Такое заявление она сделала во время эфира передачи «Вечерний Ургант». Орейро призналась, что была в стране около 15 раз и является «самой русской из иностранцев».

— Путин, дай мне паспорт! Нет ни одного иностранца, который был бы более русский, чем я, — попросила Наталья Орейро.



Она подчеркнула, что является более русской, чем Жерар Депардье, который в январе 2013 года получил российский паспорт по указу президента.