В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве двух молодых людей

В Татарстане полицейские задержали 32-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в убийстве своих соотечественников. По данному факту следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Тела 23-летнего и 25-летнего парней обнаружили вечером 24 октября в квартире одного из домов по проспекту Ибрагимова. У них были колото-резаные ранения различных частей тела.

Фото: sledcom.ru

Подозреваемого — 32-летнего мужчину задержали на подъезде к Аксубаевскому району. Он планировал уехать в Самару на автобусе, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Татьяна Леухина