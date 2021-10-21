Cборная Украины по плаванию не выступит на чемпионате Европы, который будет проходить в Казани

Сборная Украины по плаванию не выступит на чемпионате Европы в Казани. Об этом заявил президент Федерации плавания Украины Андрей Власков.

На турнир в Россию должны были отправиться призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена снялись по личным причинам.

— Почему такой ограниченный состав? Потому что государственный бюджет не финансирует выступления на турнирах, проводимых в России. Финансирование идет за счет федерации для того, чтобы украинские пловцы смогли принять участие в чемпионате Европы, чтобы поднимался флаг и звучал гимн Украины в случае высоких мест, — объяснил Власков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Украина не потеряет очки за неучастие на чемпионате Европы в России. Кроме того, в начале декабря состоится чемпионат мира, и украинские пловцы сосредоточат подготовку для участия в этом турнире, передает слова президента Федерации плавания издание Суспільне Спорт.

Чемпионат Европы по плаванию пройдет в Казани со 2 по 7 ноября.

В конце сентября на сайте госзакупок был опубликован тендер на подготовку и проведение международных соревнований по водным видам спорта в Казани — в том числе и чемпионата Европы. На эти цели готовы выделяют более 32,3 млн рублей из республиканского бюджета.



Татьяна Леухина