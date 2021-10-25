В Судане военные открыли огонь по протестующим

В Хартуме пострадали порядка 12 протестующих, вышедших на улицы для остановки нового военного переворота в стране. По ним открыли огонь военные. Беспорядки происходят в различных районах столицы Судана.

Глава страны Абдель Фаттах аль-Бурхан назвал произошедшее в стране «ответом армии на молодежную революцию». Также он объявил ЧП в разных районах государства. Кроме того, распущены Суверенный совет и правительство. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сегодня утром сообщалось, что в Судане арестовали четверых министров, а также чиновников высокого ранга из штата Хартум. Въезды в столицу заблокировали, мосты перекрыли. Кроме того, отключили интернет и мобильную связь.



Диана Жиленкова