В Анталье задержали семь российских туристов по подозрению в поджоге

В турецком курортном городе Анталья задержаны семь российских туристов. Их подозревают в поджоге леса во время прогулки по Ликийской тропе, которая является популярным пешеходным маршрутом.

Как пишут сами туристы в соцсетях, они не имеют отношения к преступлению. По их версии, они увидели возгорание и попытались самостоятельно потушить его, после чего позвонили в 911. После разбирательства их отправили в тюрьму. Россияне попросили о помощи, поскольку консульство отказало в поддержке.

В начале месяца в Турции задержали шесть иностранных граждан, которых подозревают в шпионаже. Подозреваемые якобы планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения. Отмечается, что в ходе операции у задержанных были обнаружены оружие и паспорта РФ.



Диана Жиленкова