Гинцбург: около 80% заболевших после прививки «Спутником V» купили сертификат

Фото: Максим Платонов

Порядка 80% россиян, которые привились «Спутником V» и перенесли тяжелую форму COVID-19, купили сертификат о вакцинации против коронавируса. С таким заявлением выступил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.



По его словам, с помощью определенных маркеров препарата можно проверить, вакцинировался ли на самом деле человек «Спутником V». Как показали данные, у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ученый рассказал, что люди тратят средства на покупку сертификата, но затем за собственные же деньги заболевают и умирают. По мнению Гинцбурга, это самообман. Человек, думая что он привит, ослабляет карантинные ограничения, из-за этого риск заболеть резко возрастает. Помимо прочего, он подвергает смертельной угрозе и окружающих.

Сегодня директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи также сообщил об оптимальном сроке для ревакцинации от COVID-19. По его словам, ревакцинация ранее чем через шесть месяцев не принесет вреда и не даст дополнительной пользы при высоком уровне антител.



Диана Жиленкова