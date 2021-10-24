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Попова призвала россиян прививаться, чтобы «хорошо встретить Новый год»

20:15, 24.10.2021
Попова призвала россиян прививаться, чтобы «хорошо встретить Новый год»
Фото: realnoevremya.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам приложить максимум усилий для борьбы с пандемией коронавируса, чтобы «хорошо встретить Новый год».

Она посоветовала людям использовать нерабочие дни для того, чтобы привиться. Вакцинация — единственный способ остановить распространение инфекции.

Фото: realnoevremya.ru

«Чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество контактов», — сказала она в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала "Россия-1".

Ранее Минздрав РФ разрешил прививать «Спутником V» кормящих мам.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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