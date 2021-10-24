Попова призвала россиян прививаться, чтобы «хорошо встретить Новый год»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам приложить максимум усилий для борьбы с пандемией коронавируса, чтобы «хорошо встретить Новый год».
Она посоветовала людям использовать нерабочие дни для того, чтобы привиться. Вакцинация — единственный способ остановить распространение инфекции.
«Чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество контактов», — сказала она в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала "Россия-1".
Ранее Минздрав РФ разрешил прививать «Спутником V» кормящих мам.
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