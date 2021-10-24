В Челнах сняли на видео, как подростки едут на велосипедах по встречной полосе оживленного проспекта

В соцсетях появилось видео, как двое подростков едут вечером на велосипедах по встречной полосе оживленного проспекта. Сообщается, что видео снято в Набережных Челнах.

«Кто у нас тут такой смелый и с самыми крепкими костями? Правильно, детишки челнинские. Они крутят педали по центру проспекта — да еще на встречку», — подписан ролик в посте.

Фото: кадр видео из соцсетей

Ранее в Казани 12-летний подросток совершил ДТП, пострадали 14-летние пассажирки.

Ольга Шагиева