За оружие Болдуина на съемках «Ржавчины» отвечал временный сотрудник

За оружие на съемках фильма «Ржавчина» в день трагедии отвечал временный сотрудник. Об этом пишет The New York Post.

По данным издания, шесть членов съемочной группы устроили забастовку из-за небезопасных условий труда. В их числе оказался и реквизитор по оружию. Ему на этот день нашли замену, пишет «РИА Новости».

Через шесть часов на съемках актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором оказался боевой патрон вместо холостого. В результате актер случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера фильма Джоэла Соуза. Актер сотрудничает со следствием для установления всех деталей случившегося. Обвинений ему пока не предъявлено.



Ольга Шагиева