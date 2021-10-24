Пожарных хотят оптимально распределить по населенным пунктам России

Фото: Максим Платонов

Правительство РФ одобрило законопроект по оптимальному распределению пожарных по населенным пунктам РФ, вносящий изменения в федеральный закон «О пожарной безопасности». Его внесут в Госдуму, сообщили в пресс-службе кабмина.

— До настоящего времени на законодательном уровне не систематизированы подходы по размещению подразделений Государственной противопожарной службы в населенных пунктах. Реализация полномочий правительства Российской Федерации позволит оптимально распределить в населенных пунктах подразделения ФПС и ППС, исходя из административно-территориального принципа, с учетом экономического и производственного потенциала таких населенных пунктов, а также численности проживающего в них населения, — говорится в с пояснительной записке.

Фото: Максим Платонов

Законопроектом предлагается разрешить правительству утверждать перечень населенных пунктов, где будут размещаться подразделения Федеральной противопожарной службы.

Алексей Нечаев