Беннет: Путин внимателен к потребностям Израиля в области безопасности

На еженедельном заседании израильского правительства премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет заявил, что президент РФ Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности.

— Президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности. Мы обсуждали ситуацию в Сирии. Мы также говорили об иранской ядерной программе, складывающаяся ситуация вокруг которой вызывает беспокойство, - цитирует его ТАСС.

Переговоры между главами стран прошли в пятницу в Сочи и продлились более пяти часов. Также на встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество государств. Беннет подчеркнул, что потенциал взаимодействия России и Израиля а области культуры, науки, экономики и технологий безграничен.