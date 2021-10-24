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Беннет: Путин внимателен к потребностям Израиля в области безопасности

13:01, 24.10.2021
Беннет: Путин внимателен к потребностям Израиля в области безопасности
Фото: pixabay.com

На еженедельном заседании израильского правительства премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет заявил, что президент РФ Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности.

— Президент Путин прислушивается к потребностям Израиля в области безопасности. Мы обсуждали ситуацию в Сирии. Мы также говорили об иранской ядерной программе, складывающаяся ситуация вокруг которой вызывает беспокойство, - цитирует его ТАСС.

Переговоры между главами стран прошли в пятницу в Сочи и продлились более пяти часов. Также на встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество государств. Беннет подчеркнул, что потенциал взаимодействия России и Израиля а области культуры, науки, экономики и технологий безграничен.

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