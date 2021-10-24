В Калмыки произошло ДТП с участием автобуса — есть погибшие

Фото: Максим Платонов

МВД России назначило проверку по факту смертельного ДТП с автобусом в Калмыкии. На 246-м км дороги Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса Neoplan и «Камаза».

В МВД по региону сообщали, что в ДТП погибли пять человек и восемь пострадали. После ТАСС пишет, что количество погибших выросло до 6 человек. Всего в автобусе находились 28 пассажиров.

Фото: Максим Платонов

Недавно в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после ДТП с двумя автобусами и грузовиком. В аварии пострадали более 20 человек.



Алексей Нечаев