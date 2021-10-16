В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после ДТП с двумя автобусами и грузовиком

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после ДТП с двумя автобусами и грузовиком. В аварии пострадали более 20 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Уголовное дело завели по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, за помощью врачей обратились 23 человека. Шесть пострадавших врачи направили на амбулаторное лечение. Госпитализировали трех граждан. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести. У двух других травмированы позвоночники, есть переломы, пишет ТАСС.

ДТП произошло сегодня днем в Московском районе Нижнего Новгорода. Автобусы и грузовик столкнулись на ул. Мирошникова. Первоначально сообщалось, что в аварии пострадали 15 человек.

Татьяна Демина